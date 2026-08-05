Con la pólvora encendida y la moral por las nubes, Ronal Huaccha ya palpita el choque que sostendrá Sport Huancayo frente a Los Chankas este viernes en la Ciudad Incontrastable. El delantero, héroe del triunfo por 2-0 sobre FC Cajamarca gracias a su doblete, afirmó que el compromiso será una verdadera final en la lucha por salir de la zona roja de la tabla.

“Será un partido muy duro, como todos los que tenemos. Los Chankas vienen haciendo bien las cosas desde el Apertura, pero nosotros estamos creciendo de menos a más en este Clausura. Esperemos quedarnos con los tres puntos para salir de la zona de descenso y pelear por una Copa Sudamericana”, declaró a Correo.

A sus 32 años, el atacante nacido en el Callao volvió a demostrar que mantiene intacto su olfato goleador. En Cajamarca abrió el marcador a los 12 minutos tras aprovechar un mal despeje de la defensa rival y, antes del descanso, firmó su doblete luego de una gran combinación entre Diego Carabaño y Nahuel Luján, convirtiéndose en la figura del encuentro.

Huaccha suma siete temporadas defendiendo la camiseta del Rojo Matador. Llegó procedente de Atlético Grau, tras conquistar la Segunda División, por recomendación del técnico Roberto Mosquera. Aunque cada temporada pelea el puesto con delanteros como Franco Caballero y ahora Daniel Porozo, siempre responde cuando recibe la confianza desde el arranque.

“Por el momento llevo tres goles”, señaló con confianza.

El experimentado atacante asegura sentirse un huancaíno más, pues vive en la ciudad junto a su familia y se identifica plenamente con los colores del club.

Ahora buscará volver a inflar las redes cuando Sport Huancayo reciba a Los Chankas este viernes 7 de agosto, desde la 1:00 p.m., en un duelo donde los tres puntos valen oro para seguir alejándose del descenso y mantener vivo el sueño de clasificar a un torneo internacional.