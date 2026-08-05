El papa León XIV encabezará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas como parte de las actividades que cumplirá durante su visita oficial al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre. El anuncio fue realizado este miércoles por el canciller Carlos Espá, quien presentó nuevos detalles de la agenda del pontífice tras reunirse con la presidenta Keiko Fujimori para revisar los preparativos del viaje apostólico.

“En primer lugar, el tema de la gran misa de acción de gracias es muy importante. Ahí el Papa León XIV, como ha sido tradicional en anteriores oportunidades, se va a realizar en la Base Aérea Las Palmas. Yo me imagino una cosa realmente multitudinaria, estamos hablando de millones de personas. Ahí estoy seguro que también el pueblo peruano se va a volcar a expresar su sentimiento religioso con la llegada del Papa”, indicó en conferencia de prensa.

Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

¿Qué actividades realizará el papa León XIV?

Espá confirmó que el Santo Padre también será recibido por la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. Durante dicha jornada sostendrá una reunión privada con la mandataria y posteriormente participará en un encuentro con otras autoridades.

El canciller añadió que el pontífice también tendrá una actividad con jóvenes peruanos. El evento servirá para clausurar las celebraciones por el jubileo del tricentenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, a quien León XIV mantiene una especial devoción.

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Carlos Espá, canciller: La presidenta Keiko Fujimori va a recibir en Palacio de Gobierno al papa León XIV, sostendrán una reunión privada



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Gobierno coordina aspectos logísticos

El titular de Relaciones Exteriores explicó que el Ejecutivo mantiene comunicación permanente con la Nunciatura Apostólica para definir cada etapa de la visita. Precisó que las coordinaciones abarcan los traslados, la organización de las actividades y los recursos que serán destinados para garantizar el desarrollo del viaje.

“Nosotros estamos en constante comunicación con la Nunciatura, viendo todos los detalles, los traslados. El Perú está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que esta visita sea todo un éxito. Estamos totalmente comprometidos en la parte logística, en la parte de los transportes, en la parte organizativa en los diferentes lugares que él va a estar visitando”, subrayó.

Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

¿Cómo enfrentarán Fenómeno El Niño?

Consultado sobre la posible coincidencia de la visita con el periodo de mayor impacto del fenómeno El Niño, el canciller indicó que el Gobierno ya contempla medidas de prevención. Espá, explicó que se elaboran planes de contingencia para responder ante eventuales lluvias o inundaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades.

El titular de la cartera de Relaciones y Exteriores señaló que estas acciones forman parte del trabajo que impulsa el Ejecutivo para enfrentar ese escenario. Agregó que las medidas permitirán adaptar la organización del viaje en caso se presenten emergencias climáticas.

“Somos conscientes también de las eh limitaciones que pueda tener eh el Papa cuando cuando llegue acá. Estamos previendo, ¿no?. Eh, planes de contingencia en caso que de repente haya una lluvia en algún lugar, una inundación. Todos esos temas están siendo contemplados, están siendo coordinados eh para que sea puesto un éxito”, mencionó.

El canciller también estimó que la presencia del papa generará el desplazamiento de miles de personas dentro del país y atraerá visitantes procedentes de otras naciones de la región. Según explicó, algunos ciudadanos de Ecuador, Colombia y Bolivia podrían viajar al Perú para participar en las actividades programadas.

Asimismo, indicó que la infraestructura hotelera existente permitirá atender el incremento de visitantes. Espá afirmó que el Estado reforzará los procedimientos de atención para facilitar el ingreso y permanencia de los turistas durante esos días.

📌 Cuatro ciudades confirmadas

León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre y permanecerá hasta el día 17. Durante su estadía visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como parte de la gira sudamericana que también comprenderá Uruguay y Argentina.

Al iniciar la conferencia de prensa, Carlos Espá señaló que la llegada del pontífice representa una oportunidad para fortalecer la unidad entre los peruanos. En ese marco expresó que el Gobierno espera que la visita contribuya a generar un clima de reconciliación y esperanza para el país.