El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inició una campaña gratuita de documentación en 19 departamentos del Perú, incluido Arequipa. Esta iniciativa descentralizada busca beneficiar a miles de ciudadanos que residen en zonas rurales, alejadas y de difícil acceso geográfico.

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CAMPAÑA

La campaña se llevará a cabo en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.

En la región Arequipa , la actividad se desarrollará en los distritos de Cayma (oficina de Programas Sociales de la Municipalidad Distrital en el sector La Tomilla), José Luis Bustamante y Rivero (Aldeas Infantiles Sor Ana de los Ángeles) y Yura (Asociación Ciudad de Dios, zona 3, sector B, KM.15.5 carretera Arequipa-Yura).

Entre las solicitudes, los usuarios podrán realizar trámites sin costo alguno para la inscripción por primera vez, renovación de datos, rectificación, duplicado y la entrega física del DNI.

El servicio gratuito está dirigido exclusivamente a los sectores que enfrentan mayores barreras económicas, socioculturales o tecnológicas. La prioridad de atención la tendrán los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena u originaria y ciudadanos damnificados por situaciones de emergencia.