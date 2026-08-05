El alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, sostuvo que la responsabilidad sobre la seguridad de los vuelos turísticos recae en el Gobierno Central, luego de que el Gobierno de España recomendara a sus ciudadanos no realizar sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca tras el accidente aéreo del pasado 1 de agosto.

Seguridad aérea

La autoridad edil afirmó que esperará los resultados de la investigación aeronáutica para determinar las causas del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes, al tiempo que reconoció el impacto que esta medida tendrá sobre el turismo local.

El pronunciamiento se produjo después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España actualizara sus recomendaciones de viaje a Perú, desaconsejando los sobrevuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca al considerar que las aeronaves utilizadas para este servicio no cumplen estándares de mantenimiento y seguridad equivalentes a los exigidos en ese país. La decisión fue adoptada tras el accidente en el que fallecieron 13 personas, entre ellas once turistas europeos, incluidos dos ciudadanos españoles.

Bravo señaló que comprende la decisión adoptada por el Gobierno español debido a la pérdida de sus connacionales. “Entendemos el sentir del Gobierno español. La pérdida de dos compatriotas españoles ha calado mucho, al igual que la de los ciudadanos italianos, alemanes y nuestros compatriotas peruanos. Todo esto perjudica al turismo”, manifestó, al recordar que Nasca ya había sido afectada anteriormente por otros accidentes aéreos vinculados al servicio turístico.

Sin embargo, el burgomaestre precisó que la Municipalidad Provincial de Nasca no tiene competencia sobre la supervisión de las empresas que realizan los sobrevuelos turísticos, ya que estas son autorizadas y fiscalizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“No es culpa de la Municipalidad ni de nuestro aeródromo. Esa responsabilidad la tiene el Ministerio de Transportes a través de la DGAC, que es la encargada de las supervisiones técnicas y el monitoreo de las empresas que operan”, enfatizó.

Asimismo, indicó que la comuna ha cumplido con levantar varias de las observaciones formuladas por la DGAC respecto al aeródromo de Nasca, aunque reconoció que aún existen aspectos pendientes cuya solución depende de otras entidades del Estado. Entre ellos mencionó la autorización del Ministerio de Desarrollo Agrario para determinadas intervenciones y la presencia de torres de alta tensión cuya competencia corresponde al Ministerio de Energía y Minas.

En ese sentido, cuestionó que el aeródromo sea observado por la existencia de dichas estructuras, argumentando que estas fueron instaladas varios años después de la construcción del terminal aéreo.

“Primero estuvo el aeródromo y después se colocaron las torres de alta tensión con autorización de otros ministerios. No nos pueden pedir a nosotros que solucionemos una situación que fue autorizada por el propio Estado”, expresó.

Finalmente, el alcalde anunció que la Municipalidad Provincial de Nasca trabajará de manera coordinada con los operadores turísticos y demás instituciones vinculadas al sector para defender la actividad turística y recuperar la confianza de los visitantes. Mientras tanto, reiteró que será la investigación aeronáutica la que determinará las causas del accidente.

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