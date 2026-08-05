Un tráiler de placa ACS-995 se despistó esta mañana en el sector Puerto Viejo, distrito de Chaparra, provincia de Caravelí, provocando severos daños en seis viviendas precarias y dejando dos personas heridas, entre ellas una niña.

El alcalde de Chaparra, Marcos Laura Dávalos, informó a Correo que los lesionados son el conductor del vehículo pesado y una menor de edad, quienes sufrieron lesiones leves.

Arequipa: dos heridos y viviendas destrozadas en Chaparra por despiste de tráiler (Foto: Municipalidad de Chaparra)

El impacto causó daños materiales considerables para las 6 familias. El tráiler ingresó a varias viviendas construidas con madera, destruyendo habitaciones y derribando muros. En el lugar quedaron esparcidas camas, prendas de vestir y otros enseres domésticos, mientras las familias afectadas observaban los daños ocasionados por el vehículo.

Durante su recorrido fuera de control, la unidad también chocó contra un automóvil de color plomo y una cuatrimoto, incrementando las pérdidas materiales.

Auto quedó dañado tras el impacto por el lado lateral del vehículo (Foto: Municipalidad de Chaparra)

Según la consulta al registro de la Sunarp, el tráiler de placa ACS-995 figura a nombre de la empresa Pikando.

Efectivos de la Policía llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas y responsabilidades del accidente de tránsito. Mientras tanto, las familias afectadas evalúan los daños ocasionados a sus viviendas y pertenencias.