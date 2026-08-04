El reciente accidente de una aeronave turística registrado cerca del Aeródromo María Reiche Neuman, en la provincia de Nasca, ha reavivado el debate sobre la seguridad de los vuelos que sobrevuelan las emblemáticas Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos del país.

Tragedias aéreas

De acuerdo con un recuento elaborado por la Unidad de Investigación de Latina Noticias y presentado en el programa dominical Punto Final, durante los últimos 29 años se han registrado siete accidentes de aeronaves vinculadas a estas operaciones, con un saldo de 56 personas fallecidas y varios heridos.

La cronología inicia en 1997, cuando aeronaves de las empresas Aero Paracas y Aero Cóndor colisionaron en el aire durante labores de guiado y observación de los geoglifos. El accidente dejó 12 personas fallecidas y marcó uno de los episodios más trágicos en la historia de la aviación turística en la zona.

Tres años después, en el 2000, una aeronave de la empresa Acuarina de Aviación se incendió en pleno vuelo antes de precipitarse a tierra durante un recorrido turístico. El siniestro dejó 13 víctimas mortales, entre ellas 11 turistas extranjeros, convirtiéndose en otro de los accidentes más graves registrados en Nasca.

En 2008, un nuevo accidente involucró a una aeronave de Aero Ica, cuyo siniestro en las inmediaciones del aeródromo dejó cinco personas fallecidas. Dos años más tarde, en 2010, una aeronave de Nazca Airlines S.A.C. cayó en las pampas de Nasca, provocando la muerte de seis ocupantes.

La cronología también incluye un accidente ocurrido en 2015, cuando una aeronave de Aeropalcazu S.A.C. sufrió un percance en el Aeródromo María Reiche Neuman. En aquella ocasión se reportaron seis personas heridas, sin víctimas mortales.

Posteriormente, en 2022, una aeronave de Aero Servicios Santos S.A. se precipitó en una vía carrozable cercana al Aeródromo María Reiche Neuman. El accidente dejó siete personas fallecidas y volvió a generar cuestionamientos sobre las condiciones de operación de los vuelos turísticos.

El caso más reciente ocurrió el 1 de agosto de 2026, cuando una aeronave de la empresa Aerodiana, que realizaba un sobrevuelo turístico, sufrió un accidente cerca del Aeródromo María Reiche Neuman. Según la información difundida por Latina Noticias, el siniestro dejó 13 personas fallecidas, convirtiéndose en una de las tragedias más graves registradas en la zona.

La sucesión de estos accidentes ha reabierto el debate sobre la seguridad operacional de las empresas dedicadas al turismo aéreo en Nasca, así como sobre los mecanismos de supervisión, mantenimiento de aeronaves, capacitación de tripulaciones y fiscalización de este tipo de servicios.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO