El Concejo Municipal de Nasca aprobó las solicitudes de licencia sin goce de haber del alcalde provincial Jorge Bravo Quispe y de cuatro regidores, quienes dejarán temporalmente sus funciones por un periodo de 30 días, a partir del 4 de septiembre, en el contexto del proceso electoral municipal y regional.

Sesión de concejo

La solicitud del alcalde fue sometida a votación en sesión de concejo y obtuvo aprobación unánime con nueve votos a favor, sin observaciones registradas durante la sesión.

De manera posterior, el pleno evaluó las licencias de los regidores Milagros Verónica Salazar Vega, Diana Cotaquispe Villena, Sara Espinoza Gutiérrez y Juan Huamán Reyes, todas con las mismas condiciones de duración y fecha de inicio. En estos casos, las solicitudes fueron aprobadas por mayoría con ocho votos a favor y una abstención en cada votación.

Las licencias responden a la participación de las autoridades mencionadas como candidatos en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026 programadas para el 4 de octubre, lo que exige su retiro temporal del ejercicio de funciones conforme a la normativa electoral vigente.

La aprobación conjunta de estas cinco licencias implica que tanto el alcalde como una parte relevante del cuerpo de regidores se ausentarán simultáneamente de sus cargos durante un mes, en una etapa considerada clave para la gestión municipal, debido a la cercanía del proceso electoral y la continuidad de las labores administrativas.

Durante ese periodo, la municipalidad deberá activar los mecanismos de encargatura y reemplazo previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades, con el fin de garantizar la continuidad de la administración y la representación institucional del concejo.

Las licencias estarán vigentes del 4 de septiembre al 4 de octubre, tras lo cual las autoridades deberán reincorporarse a sus funciones.

EL DATO: Alcalde y regidores son cuestionados por la población, quienes les generan críticas sobre la separación entre gestión pública y actividad política.

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