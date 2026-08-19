La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Sullana, inició la verificación de los locales de votación que serán habilitados para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, en los 24 distritos y 25 centros poblados del ámbito de las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca.

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Esta verificación se inició en Sullana y, posteriormente, continuará en las otras dos provincias que forman parte del ámbito de esta ODPE.

Cabe indicar que, para este proceso electoral, se prevé instalar 1,665 mesas de sufragio, a las que acudirán 487,641 electores para ejercer su derecho al voto el próximo 4 de octubre.

La jefa de la ODPE Sullana, Gladis Collazos Visalot, explicó que esta actividad tiene como objetivo evaluar las condiciones de los aproximadamente 180 locales de votación, a fin de garantizar que se encuentren operativos para la jornada electoral. Estos se distribuyen en las provincias de Sullana (85), Ayabaca (61) y Talara (34).

Durante estas visitas, el personal realiza coordinaciones con los directores y representantes de las instituciones seleccionadas para gestionar las autorizaciones correspondientes. Asimismo, verifica que los ambientes cumplan con los requisitos necesarios para la instalación de las mesas de sufragio y el adecuado desarrollo de las actividades electorales.

Entre los aspectos evaluados se encuentran el estado de la infraestructura, la disponibilidad y capacidad de los ambientes, los espacios destinados a las mesas de sufragio y áreas de soporte, así como la operatividad de los servicios básicos, las condiciones de seguridad y la accesibilidad para facilitar el desplazamiento de los electores.

Collazos Visalot añadió que los trabajos de verificación también consideran las posibles dificultades que podrá presentarse ante los efectos del fenómeno El Niño, como inundaciones, afectaciones en las vías de acceso o que los locales sean declarados inhabitables.