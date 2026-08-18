Personal médico inició la tercera jornada de tamizaje de cardiopatías congénitas y adquiridas en la región, logrando evaluar integralmente a los primeros 21 menores de edad. Ellos serán operados en el Hospital de Especialidades III-1 de Sullana.

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Este histórico logro es el resultado del trabajo articulado entre el Hospital de Especialidades III-1 de Sullana, el Hospital de Chulucanas y el Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa, con el firme objetivo de descentralizar la salud especializada y salvar vidas.

El director ejecutivo del hospital Sullana, Mg. Edgar Paiva Fiestas, destacó que este trabajo en equipo es clave para salvar vidas. Tras esta fase de captación, especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja (INSN-SB) seleccionarán los casos más críticos.

Los menores elegidos recibirán cirugías cardiovasculares de alta complejidad en el mes de septiembre, aprovechando la moderna infraestructura tecnológica del Hospital de Sullana. Con esta iniciativa, las instituciones consolidan un modelo de cooperación mutua que fortalece la atención médica en la región.