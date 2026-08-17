La región Piura registró 1,420 lesionados por accidentes de tránsito durante los primeros siete meses del año, según el Ministerio de Salud. La cifra refleja un incremento de 283 víctimas respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 1137 heridos.

Enero se posicionó como el mes con la mayor cantidad de lesionados, al registrar 260 heridos. Sigue el mes de febrero con 215 víctimas, junio con 201, marzo con 200, mayo con 196 y abril con 189.

Finalmente, el mes de julio cerró el periodo con el reporte más bajo, contabilizando 159 personas afectadas. En tanto, en agosto se siguen reportando varias personas heridas producto de estos fatídicos siniestros que también ha cobrado la vida de varias personas.

Cabe indicar que el grupo de 18 a 29 años registra más personas heridas. Estos accidentes suelen suceder por imprudencia del conductor o del peatón, exceso de velocidad, entre otras causas.