Hasta el mes de junio, se han reportado un total de 1,163 personas lesionadas a causa de accidentes de tránsito ocurridos en las diferentes carreteras de la región Piura, según el último informe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

Esta alarmante estadística sitúa a Piura como la segunda región a nivel nacional con la mayor cantidad de personas heridas en siniestros viales, siendo superada únicamente por Lima, que lidera la lista con 6,211 afectados.

El reporte revela que el inicio de año fue el periodo más crítico ya que el mes de enero lideró la siniestralidad con 257 lesionados, seguido por febrero con 209 y marzo con 200. En los meses posteriores se evidenció un ligero descenso, registrándose 189 heridos en abril, 182 en mayo y 125 en junio.

A pesar de la tendencia a la baja en el último mes, las cifras actuales superan ampliamente a las estadísticas del mismo periodo en los años anteriores. En los primeros seis meses de 2024 se contabilizaron 873 heridos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 977.