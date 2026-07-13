La imprudencia al volante, el exceso de velocidad y el mal estado de las vías continúan cobrando vidas en la región Piura. De acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), la región Piura ya registra un total de 103 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito en lo que va del presente año.

Esta cifra revela una preocupante tendencia al alza en la mortalidad vial ya que, al realizar la comparación con el mismo periodo del año 2025, donde se reportaron 94 decesos, se evidencia un ligero incremento.

Cabe indicar que, en este año, febrero fue el mes más trágico al registrarse 26 víctimas mortales. Le sigue marzo y junio con 17 cada uno, mayo 15, enero 14, abril 9 y en lo que va de julio con 5 fallecidos producto de estos fatales accidentes.

Recomiendan a los conductores a no manejar a excesiva velocidad y con precaución.