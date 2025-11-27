Un total de 143 muertos por accidentes de tránsito se registran en la región Piura entre los meses de enero a noviembre de 2025, según el reporte del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

El reporte registra una cifra mayor a comparación de todo el año 2024, siendo una cifra alarmante, que de los fallecidos también ha dejado cientos de personas heridas productos de estos siniestros en las carreteras.

El Sinadef reportó que en enero ocurrieron varios accidentes dejando como saldo 12 muertos, febrero 10, marzo 8, abril 13, mayo 15, junio 12, julio 24 (mes con mayor cifra de decesos), agosto 14, setiembre 10, octubre 13 y en lo que va del mes de noviembre 12 fallecidos. Además, se registra 11 fallecimientos por accidentes en el trabajo y 46 considerados como otros tipos de accidente, siendo también alarmante.

Uno de los accidentes más resaltantes fue donde murieron cuatro personas, entre ellos un niño, cuando la familia regresaba de Tambogrande hacia el Bajo Piura. En el camino terminaron impactando contra un ómnibus.