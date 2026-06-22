Las carreteras y vías urbanas de la región Piura se continúan tiñendo de sangre. En lo que va del presente año, un total de 94 personas han perdido la vida a causa de fatídicos accidentes de tránsito, según el último reporte oficial emitido por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

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LAS ESTADÍSTICAS. La crisis de seguridad vial en el norte del país no solo se mide en pérdidas humanas irreparables; la cifra de sobrevivientes con secuelas severas también es preocupante. De acuerdo con las autoridades de salud y policiales, un total de 797 personas resultaron heridas con lesiones de diversa gravedad tras verse involucradas en estos siniestros viales en el mismo periodo.

Ante esta situación, estas estadísticas ponen en evidencia la crítica falta de control vial por parte de las autoridades competentes y la persistente imprudencia de los conductores en las diferentes provincias de la región. Los choques frontales, despistes en carretera y atropellos en zonas urbanas continúan cobrando vidas de manera imparable, afectando principalmente a motociclistas, peatones y pasajeros de transporte interprovincial.

Según el Sinadef, el mes de febrero se consolidó como el mes más trágico en las pistas piuranas al registrarse 26 víctimas mortales. Le sigue el mes de marzo con 17 fallecidos, mayo con 15 decesos, enero 14 y abril con 9 muertes. En lo que va del mes de junio, ya se han reportado 13 pérdidas humanas, una cifra que amenaza con superar los registros de los meses anteriores si no se toman medidas drásticas e inmediatas.

Cabe precisar que, durante los primeros seis meses del año 2025, la región Piura registró 70 decesos por siniestros viales. Esta comparativa revela un preocupante incremento del 34% en la mortalidad para el mismo periodo de este año, confirmando que la crisis de seguridad vial en la región se ha agudizado de manera considerable.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó un total de 797 personas heridas en la región, una cifra alarmante que sitúa a Piura como la segunda región con mayor cantidad de lesionados a nivel nacional, solo por detrás de Lima, que lidera el ránking con 3,967 casos.

Asimismo, las estadísticas revelan una marcada brecha. Del total de heridos en las pistas piuranas, 533 son varones y 264 son mujeres, lo que demuestra que los hombres siguen siendo las principales víctimas de la siniestralidad vial en esta parte del país.