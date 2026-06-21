A pocas horas de celebrarse el Día del Padre, una profunda tragedia enluta a una familia piurana. Un hombre de 38 años, identificado como Guillermo Armando Sullón Rivas, perdió la vida de manera instantánea tras ser violentamente atropellado por un vehículo, cuyo conductor, lejos de auxiliarlo, prefirió fugar y dejarlo abandonado a su suerte en plena carretera.

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El fatídico accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1012 de la vía Piura-Sullana. Transportistas que cubrían esa transitada ruta descubrieron el cuerpo inerte de la víctima tendido a un costado de la berma, por lo que dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. De acuerdo con las primeras indagaciones, el siniestro vial se habría registrado alrededor de las 8:00 de la noche.

Sullón Rivas se desplazaba a bordo de una bicicleta, la cual fue hallada a unos metros del cadáver con severas abolladuras que evidencian la magnitud del impacto. Debido a la violencia del choque, el humilde padre de familia sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples fracturas que le provocaron la muerte en el acto.

Tras la alerta, agentes de la Unidad de Carreteras de Piura se desplazaron rápidamente hasta la zona para acordonar el perímetro, controlar el tránsito vehicular y evitar que se genere un caos en esta autopista.

Posteriormente, efectivos de la comisaría del distrito Veintiséis de Octubre custodiaron la escena a la espera del representante del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue central de la ciudad para la necropsia de ley. Como parte de las diligencias, la policía incautó la bicicleta siniestrada y la trasladó a la dependencia policial para los peritajes correspondientes que permitan identificar al vehículo causante de la tragedia.

Entre lágrimas, allegados a la víctima lamentaron el deceso y revelaron que Guillermo Armando había salido desde muy temprano en busca de un puesto de trabajo para sustentar a su hogar, sin imaginar el trágico final que encontraría en su camino de regreso a casa.

Cabe señalar que, uno de los hijos de la víctima aguardaba visiblemente afectado la entrega de los restos de su progenitor. Sumido en el dolor, el joven prefirió evitar brindar declaraciones a la prensa. La víctima residía en el A.H 18 de Mayo.