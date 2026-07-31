Este sábado 1 de agosto reabrirá la Ruta 5 de la Red de Caminos Inca hacia la antigua ciudad inca de Machu Picchu, conocida como el ‘Camino Sagrado de Chachabamba’ a Wiñay Huayna.

La decisión fue adoptada por Cultura Cusco luego de culminar los trabajos de conservación y mantenimiento, que obtuvieron la conformidad técnica de las instituciones competentes tras una inspección interinstitucional.

Los trabajos fueron ejecutados por el personal especializado de la Coordinación de la Red de Caminos Inca, como respuesta a la emergencia geológica ocasionada por las intensas precipitaciones registradas durante los primeros meses del año. Las labores permitieron restablecer las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad de este importante circuito patrimonial.

Las intervenciones comprendieron el desquinche de rocas inestables, la remoción de escombros y árboles caídos, la consolidación de muros de contención y taludes, la rehabilitación de la plataforma del camino, el mantenimiento de escalinatas y calzadas originales, así como la renovación de barandas, pasamanos, pontones y otras estructuras de madera. Asimismo, se realizó el control y limpieza de la vegetación a lo largo del recorrido.

Como parte del proceso de reapertura, el pasado 22 de julio, especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco realizaron una inspección técnica junto con representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Sernanp, la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía - Gercetur y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.

Durante la evaluación se verificó la correcta ejecución de las obras de conservación y mantenimiento, constatándose que la ruta reúne las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para recibir nuevamente a visitantes nacionales y extranjeros.

“Con esta conformidad técnica, la Ruta 5 volverá a estar habilitada desde el 1 de agosto, ampliando nuevamente la oferta de acceso a la ciudadela inca de Machu Picchu y fortaleciendo el turismo cultural en uno de los circuitos más emblemáticos de la Red de Caminos Inca”, citaron desde Cultura Cusco.