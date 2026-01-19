Tres accidentes de tránsito dejaron a cinco piuranos fallecidos, entre ellos, dos menores de edad. Tres de las víctimas residían en Tambogrande, otro en el Bajo Piura y el último en Sullana.

Los accidentes enlutan a cinco familias en Piura. El primer accidente fue registrado el sábado en horas de la tarde en el distrito de Guadalupe, en Trujillo, donde José Zeta Domínguez, natural de Tambogrande, viajaba en una camioneta de placa D70-795, junto a sus dos hijos menores, H.Z.A (8 años) y J.Z.A (10).

Las víctimas viajaban desde la ciudad de Lima a Piura. En este accidente también murió el conductor de la camioneta de nacionalidad venezolana, identificado como Rafael Hernández Meléndez. El vehículo terminó empotrado en un tráiler que cargaba caña de azúcar, que se dirigía por la carretera Panamericana Norte.

En otro accidente, Gustavo Jesús Chero Santos (21 años) murió cuando se encontraba por la carretera Catacaos-Cura Mori, a unos metros de su vivienda después de participar de un matrimonio. El hecho ocurrió ayer 18 de enero cerca de las 5:00 de la mañana. El joven electricista habría sido impactado por un vehículo que fugó, dejándolo abandonado en plena vía.

Sus padres lamentan el hecho y piden que se investigue, ya que la motocicleta de placa 6065-0P, en la que viajaba la víctima, tenía daños y en la vía se habría encontrado restos de vehículo de color rojo. El cuerpo fue llevado a la morgue de Piura para las diligencias de ley.

En el último accidente, Wilder Daniel More Camacho (29 años) fue atropellado por un vehículo que fugó. El hecho se suscitó por la Panamericana Norte Sullana-Piura, a la altura del kilómetro 1027+600.

La víctima fue encontrada en medio del carril, lado derecho en el sentido de norte a sur en posición de cúbito dorsal, con pantalón azul, torso desnudo y múltiples heridas, que al parecer fue atropellada y abandonada por el conductor. La víctima vivía en el caserío Cieneguillo Sur, en Sullana. A unos metros del accidente se encontró la motocicleta de placa P4-2331.