La intersección de la avenida Municipal y calle Simón Bolívar en el distrito Gregorio Albarracín fue la noche de ayer escenario de un violento accidente de tránsito con participación de tres vehículos; en uno viajaban integrantes de una familia en estado de ebriedad tras retirarse de una reunión y llevaron la peor parte, perdiendo la vida un varón de la tercera edad cuando era trasladado al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue junto a otros dos heridos. El accidente de tránsito (choque múltiple) se produjo a las 22:47 h y quedó registrado en una cámara de video vigilancia de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín. Serenos, policías, rescatistas y paramédicos acudieron al lugar para socorrer a los accidentados; luego los conductores fueron trasladados a la comisaría para las investigaciones.

Tres vehículos

Protagonistas de la colisión múltiple fueron la camioneta marca Chevrolet color blanco de placa CLG-818 conducida por Héctor Llanos Ortega, el automóvil Nissan color azul de matrícula F5S-692 que tenía en el volante a Arnold Huarino Suca y el auto Ford Mustang color plomo V9S-248 de Julinho Apaza Ramos.

En cruce de vías

Según las investigaciones preliminares, el auto F5S-692 se desplazaba por la calle Bolívar en sentido de este a oeste y al querer cruzar la segunda pista de la avenida Municipal (por donde los vehículos circulan de norte a sur) fue embestido por la camioneta y quedó sobre una vereda, con cuatro personas heridas en su interior.

El automóvil V9S-248 estuvo circulando por Bolívar de oeste a este y se detuvo a tiempo en la intersección con Municipal, siendo afectado levemente tras el choque y despiste de los otros dos vehículos.

Personas heridas

En el auto Nissan azul las personas heridas requerían asistencia médica. Serenos de Albarracín fueron los primeros en llegar a la zona e indicaron que los ocupantes, incluido el conductor Arnold Huarino Suca, abogado, quién sangraba de la cabeza y le brindaron los primeros auxilios, mientras convocaron a los bomberos y Samu.

Bomberos rescatan a una persona herida tras la colisión múltiple

Rescatistas de los bomberos forzaron las puertas laterales del auto para atender a los pasajeros accidentados. Fueron trasladados al nosocomio local Rodolfo Ramón Arias García (77), su hija Josely Arias Mancilla (29) y Raúl Huallpa Gutiérrez (27), pero en el trayecto falleció el septuagenario y al llegar al servicio de Emergencia del hospital Unanue solo constataron el deceso.

Salieron de reunión

Por información que dieron los accidentados a serenos y policías se supo que previamente habían asistido a una reunión familiar, ya que algunos vestían terno, y se retiraban en el vehículo cuando ocurrió el choque. Huarino dio positivo en el dosaje etílico cualitativo y quedó detenido por presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas.

Vehículo de placa CLG-818 fue adquirido este año, hace pocos días.

Confirman ebriedad

De la comisaría Gregorio Albarracín señalaron que el abogado Arnold Robinson Huarino Suca esta tarde fue puesto a disposición de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat), luego de conocerse mediante el resultado del examen de dosaje etílico cuantitativo (análisis de sangre) que tenía 1.12 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), por encima del 0.50 g/l como límite permitido.