Un trágico accidente de tránsito registrado la noche del sábado 15 de agosto cobró la vida de un motociclista, cuando se dirigía por el kilómetro 1116 de la red vial Sullana- Puente Internacional La Tina, en el sector conocido como puente La Puerta, en el distrito de Las Lomas.

La víctima fue identificada como Olger Alexander Velásquez Córdova, cuyo cuerpo quedó tendido sobre el pavimento tras el impacto. Posteriormente, fue trasladado a la morgue central de Piura, para practicarle la necropsia de ley.

La policía informó que Segundo Carmelo Culquicondor Vellasmin (58), conductor de la mototaxi presuntamente involucrada, fue detenido en el lugar. El sujeto viene siendo investigado por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio culposo) y peligro común, por supuestamente conducir en estado de ebriedad.

Según la versión brindada por el propio detenido, durante las diligencias preliminares, la colisión involucró a varios vehículos en medio de la oscuridad de la zona. Culquicondor manifestó que escuchó un fuerte estruendo tras el choque entre una mototaxi y la motocicleta que conducía el fallecido. Producto del impacto, la mototaxi chocó con su unidad y posteriormente fugó.

Asimismo, el intervenido sostuvo que un automóvil de color negro cruzó a alta velocidad en dirección de Las Lomas hacia Suyo, el cual habría arrastrado por varios metros el cuerpo de Velásquez Córdova. La motocicleta de la víctima no fue hallada en la escena al momento de la llegada de las autoridades.

El detenido fue puesto a disposición de la comisaría de Tambogrande y las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Adjunta de la Fiscalía Mixta de Tambogrande, para esclarecer la responsabilidad de los involucrados en en este trágico accidente.