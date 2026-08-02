El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, a cargo del fiscal provincial José Silva, obtuvo 09 meses de prisión preventiva contra José J. Morán A., conductor del camión involucrado en el accidente de tránsito ocurrido en la carretera Piura - Olmos, a la altura del grifo Pajarito, que dejó como saldo una persona fallecida y cinco personas heridas.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta provincial Janeth Roxana Silva Huertas sustentó el requerimiento de prisión preventiva, presentando graves y fundados elementos de convicción que vincularían al investigado con la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en concurso ideal con lesiones culposas por inobservancia de las reglas de tránsito.

Entre los principales elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se encuentran el certificado de necropsia de la víctima, los certificados médico-legales de los agraviados lesionados, el acta de inspección técnico-policial, el peritaje de constatación de daños.

Así como el informe policial, el cual concluye que el factor determinante del accidente habría sido el accionar imprudente del investigado al conducir a una velocidad mayor a la razonable y prudente, perdiendo el control del vehículo e invadiendo el carril contrario, donde impactó contra un bus estacionado.

Conforme los actuados, el accidente ocurrió el pasado 21 de julio, cuando la víctima se encontraba cambiando la llanta del vehículo que conducía con apoyo de cuatro pasajeros, trabajadores de una empresa privada. En esas circunstancias, el camión que transportaba maíz colisionó frontalmente contra el bus, ocasionando el fallecimiento del conductor y lesiones a los demás ocupantes.

Con esta medida, el Ministerio Público asegura la permanencia del investigado durante el desarrollo de las diligencias fiscales pendientes, las cuales resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales que correspondan.