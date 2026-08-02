Según información preliminar los frenos le habrían fallado, el camión se despistó, impactó contra la baranda de seguridad de la vía y terminó volcando en la carretera. Producto del accidente murió una madre de familia y sus esposo e hija de 11 años quedaron heridos.

El accidente ocurrió en el kilómetro 29 de la carretera Huancayo - Pampas, en el sector de Pamuri en Ahuaycha. Fueron los transportistas de la vía quienes se dieron cuenta al ver al camión de placa AFS-947 y semitráiler BMR: 987, volteado a un costado de la carretera.

La situación era terrible y desesperante. La menor lloraba y suplicaba: “ayuden a mi mamá, sáquen a mi mamá“. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía de Carreteras, que con ayuda de los lugareños lograron sacar con vida a Jorge Chauca García (36) y Aliz C.T. (11).

Sin embargo, Elizabeth Toscano Pariona (39) perdió la vida en el lugar. Los heridos fueron llevados hasta el hospital de Pampas donde quedaron en hospitalizados.

La unidad llevaba material agregado y habría sufrido una falla mecánica. El caso está en investigación.