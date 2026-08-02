Un operativo policial realizado en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, permitió la detención de un joven de 22 años, identificado como Carlos Manuel Barrutia Jiménez, conocido con el alias de “Wason”, quien es investigado por su presunta participación en actividades vinculadas al microtráfico de drogas.

Detención policial

La intervención fue ejecutada por efectivos de la División Regional de Inteligencia (DIVREINT) Ica y de la División de Operaciones Especiales (DIVOPUS) Chincha, a través del Departamento de Unidades Especiales (DUE) Chincha, como parte de las acciones de control y lucha contra el tráfico ilícito de drogas en la provincia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el sospechoso fue ubicado cuando se desplazaba por la avenida Dos de Mayo, en el distrito de Pueblo Nuevo, a bordo de un vehículo menor de color anaranjado y gris, con placa 5793-AY. El conductor habría intentado escapar, iniciándose una breve persecución que culminó con su intervención a pocos metros del lugar.

Durante el registro personal, los efectivos informaron haber encontrado diez bolsas transparentes con cierre hermético tipo “king size”, las cuales contenían una sustancia cristalina de color blanquecino que, de manera preliminar, correspondería a clorhidrato de cocaína. Asimismo, se incautó un teléfono celular que será sometido a las diligencias correspondientes como parte de la investigación.

Tanto el detenido como la presunta droga y el vehículo intervenido fueron trasladados a las instalaciones de la DEPINCRI Chincha, donde continúan las investigaciones con conocimiento del Ministerio Público, entidad que determinará las acciones legales que correspondan.

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