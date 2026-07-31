Una operación ejecutada por agentes del Grupo Terna de la Región Policial Lima Sur permitió la captura de dos presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Gatilleros del Cuto”, durante una intervención realizada en el distrito de Quilmaná, provincia de Cañete.

Investigación policial

Los detenidos fueron identificados por la Policía como J.A.G.P. de 19 años y E.J.M.A. (23), quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Durante el operativo, los agentes incautaron 280 envoltorios con presunta pasta básica de cocaína, 20 bolsas con presunto clorhidrato de cocaína, 14 bolsas con presunta marihuana, además de una nota con contenido extorsivo, municiones, teléfonos celulares y una motocicleta que serían de interés para las investigaciones.

De acuerdo con la información policial, los intervenidos son investigados por su presunta participación en los delitos de tráfico ilícito de drogas, extorsión, tenencia ilegal de municiones y banda criminal.

Las diligencias estuvieron a cargo de la unidad especializada de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar el grado de participación de los detenidos y el origen de las especies incautadas.

Según información proporcionada por la Policía, las investigaciones se venían desarrollando desde hace varios meses. Como parte de las pesquisas, los agentes habrían identificado elementos que vincularían a los investigados con hechos delictivos registrados en la provincia de Cañete.

Entre los indicios analizados por los investigadores figura un arma de fuego que presentaba un grip de color rojo en el mango, característica que, de acuerdo con la hipótesis policial, habría permitido establecer similitudes entre imágenes obtenidas durante las investigaciones y material relacionado con un atentado criminal a balazos ocurrido anteriormente.

Asimismo, la Policía informó que los intervenidos registran antecedentes por presuntos delitos como robo agravado, extorsión y tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con la hipótesis policial, la presunta organización criminal estaría vinculada a actividades de extorsión contra comerciantes, préstamos bajo amenazas, robos agravados y microcomercialización de drogas en la provincia de Cañete.

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