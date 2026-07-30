Momentos de tensión y pánico se vivieron la noche del lunes 28 de julio en el supermercado Maxi Ahorro, ubicado en la calle Callao, a solo una cuadra de la Plaza de Armas de Ica, luego de que dos delincuentes armados ingresaran al establecimiento y perpetraran un robo contra el local comercial.

Delito en la zona

El hecho ocurrió alrededor de las 8:18 p. m., cuando los sujetos ingresaron portando armas de fuego y redujeron tanto al personal de seguridad como a los clientes que se encontraban realizando sus compras.

Las cámaras de seguridad captaron el desarrollo del asalto. En las imágenes se observa a uno de los delincuentes, vestido con pantalón blanco y chaleco negro, amenazando con un arma de fuego al vigilante para obligarlo a desplazarse hacia una zona interior del establecimiento.

En tanto, un segundo sujeto, quien vestía prendas de color blanco y llevaba lentes, también portaba un arma de fuego con la que intimidó a uno de los clientes mientras su cómplice se dirigía al área de cajas. Ambos ingresaron a la zona de cobro y se apoderaron del dinero en efectivo existente en la caja registradora, para luego abandonar rápidamente el lugar a bordo de un mototaxi azul.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional del Perú, los delincuentes sustrajeron S/989 en efectivo antes de escapar con rumbo desconocido.

Golpe policial

En tanto, personal policial de la Unidad de Emergencia Ica, perteneciente a la Región Policial Ica, logró la detención de dos sujetos presuntamente implicados en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, tras una rápida intervención realizada luego de una alerta ciudadana sobre un hecho delictivo ocurrido en el establecimiento comercial.

“Al constituirse en el lugar, los efectivos policiales tomaron conocimiento de que dos sujetos habrían ingresado al supermercado portando armas de fuego, logrando sustraer dinero en efectivo. Durante las acciones inmediatas, se intervino a R.A.R.A. (23) y J.L.M.B.G. (34), quienes fueron señalados como presuntos participantes del hecho”, indicó la policía.

Asimismo, durante la intervención se realizó la incautación de un equipo celular y otros elementos de interés para la investigación. El personal policial procedió a comunicar el hecho a la autoridad competente y solicitó la participación de personal especializado para las diligencias correspondientes.

Los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las investigaciones de ley, a fin de determinar su presunta responsabilidad en el delito investigado y esclarecer las circunstancias del hecho.

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