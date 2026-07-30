La construcción del Módulo de Justicia del distrito de Cerro Colorado en Arequipa reinició el pasado 13 de julio y a la fecha registra un avance físico del 22%, según informó la empresa APM Contratistas Generales, luego de permanecer paralizada cerca de un mes debido a un conflicto con trabajadores de Construcción Civil.

La paralización se originó por una protesta del Sindicato de Construcción Civil, que exigía la reincorporación de tres obreros despedidos. Sin embargo, la empresa APM Contratistas Generales señaló a Correo que dichos trabajadores no fueron recontratados porque su desvinculación no respondió a ninguna vulneración de normas laborales.

Según la información del Gobierno Regional de Arequipa, el residente de la obra, Julio Santiesteban, reportó que, las labores se desarrollan de forma simultánea en los cuatro bloques que conformarán la nueva sede. Entre los avances alcanzados figura el vaciado de la primera losa, mientras se ejecuta el encofrado de las vigas principales. Además, para la próxima semana está previsto el vaciado de concreto del bloque 1A.

Respecto al personal, indicó que se encuentra en proceso la incorporación gradual de técnicos y obreros para reforzar la ejecución del proyecto. La meta es contar con un promedio de 150 trabajadores durante agosto, con el fin de mantener el cronograma establecido.

La futura sede judicial contará con 18 órganos jurisdiccionales, ambientes administrativos, equipamiento, mobiliario y tecnología para optimizar la atención de los procesos judiciales en los diferentes juzgados como los 2 juzgados de Familia, 4 juzgados de Paz Letrado, 2 juzgados de Investigación Preparatoria especializados en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, 3 juzgados Unipersonales de la misma especialidad, 4 juzgados de Investigación Preparatoria comunes y 3 juzgados Unipersonales comunes.

La obra está valorizada en mediante una inversión de 49.4 millones de soles bajo la modalidad de Obras por Impuestos y está previsto terminar para enero de 2027.