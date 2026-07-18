Un empresario natural de la provincia de Nasca resultó herido por impactos de bala tras ser víctima de un violento robo registrado la tarde del viernes 17 de julio, cerca a la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en la provincia de Ica.

Grave delito

El hecho ocurrió en la avenida Manuel Santana Chiri, frente al centro comercial Ica Sur, donde la víctima, identificada con las iniciales L.S.L.C., se desplazaba a bordo de una camioneta de placa BRK-798 cuando fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

Según la información preliminar, los sujetos, provistos de armas de fuego, obligaron al empresario a detener la marcha de su vehículo para despojarlo del dinero que transportaba.

Durante el atraco, los delincuentes efectuaron varios disparos contra la víctima, quien sufrió heridas por proyectil de arma de fuego. Tras cometer el robo, los asaltantes huyeron con rumbo desconocido. Los delincuentes lograron apoderarse de 4 mil dólares y 300 soles, para luego escapar antes de la llegada de la policía.

El empresario recibió atención médica luego del ataque y su estado de salud quedó bajo evaluación de los profesionales del establecimiento donde fue atendido.

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