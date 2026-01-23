Personal policial de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ica, como resultado de una denuncia y tras un arduo trabajo policial, logró la detención de uno de los presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Malditos de la Villa”, involucrado en el delito de robo agravado bajo la modalidad de “marcaje y reglaje”.

Amenaza criminal

Los hechos se registraron el 20 de enero de 2026, aproximadamente a las 3.00 de la tarde, cuando un ciudadano fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta de color amarillo, a inmediaciones de la av. Matías Manzanilla – Ica (Ref.: frontis de la pollería Norky’s), mientras se encontraba a bordo de su vehículo junto a un acompañante.

Los delincuentes, provistos de un arma de fuego, redujeron a las víctimas y las despojaron de tres mochilas, una de ellas conteniendo la suma de 50 mil soles y US$ 50,000.00 dólares americanos, dinero que había sido retirado previamente del Banco BBVA – Plaza de Armas de Ica.

Tras la denuncia, y en coordinación con el personal de la Sección de Inteligencia, se desplegó una paciente labor de inteligencia, además del análisis de los registros fílmicos del lugar de los hechos y del recorrido efectuado por los delincuentes.

Como resultado de estas diligencias, el 21 de enero de 2026, a las 2:00 de la tarde, dentro de los alcances de la flagrancia delictiva y con autorización del inquilino, el personal policial ingresó a un inmueble ubicado en la H.U. Villa El Guayabo, Mz. 1U, casa N.° 17, III Etapa – Ica, donde se logró intervenir al ciudadano Raúl Sotomayor Román de 62 años de edad.

Durante la intervención se procedió a la incautación de la motocicleta marca Bajaj, modelo Dominar 250, color amarillo, placa N.° 2512-MC, vehículo utilizado por los delincuentes. Asimismo, se incautaron prendas de vestir utilizadas por los facinerosos, tres (03) pasamontañas, cuatro (04) cascos de seguridad, tres (03) cuchillos y se logró la recuperación de dos (02) mochilas y prendas de vestir de propiedad del agraviado.

El intervenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, continuándose con las investigaciones para identificar y capturar a los demás integrantes de la banda criminal.

