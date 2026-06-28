Un empresario de 26 años fue víctima de un asalto a mano armada luego de retirar S/ 150 mil de una entidad bancaria ubicada en la avenida Óscar R. Benavides, en la ciudad de Chincha.

El hecho ocurrió a pocas cuadras de la Plaza de Armas y es investigado por la Policía Nacional como un presunto caso de marcaje, modalidad delictiva en la que delincuentes siguen a personas que retiran importantes sumas de dinero.

Asalto ocurrió a una cuadra de la Plaza de Armas

Según la denuncia, el empresario realizó una operación bancaria minutos antes del cierre de la agencia y luego abordó su vehículo.

Tras recorrer varias calles del centro de Chincha, estacionó en la intersección de las calles Lima e Ica.

De acuerdo con el relato de la víctima, un sujeto se acercó inicialmente al vehículo y, segundos después, regresó para abrir la puerta y amenazarlo con un arma de fuego.

Durante el asalto, otro individuo se sumó al ataque y ambos redujeron al empresario para apoderarse del dinero en efectivo antes de huir en un automóvil donde los esperaba un tercer cómplice.

Policía revisa cámaras de seguridad

Luego de la denuncia, efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones y recopilan imágenes de cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del lugar del asalto.

El objetivo es identificar el vehículo utilizado por los responsables y establecer la ruta de fuga.

Hasta el cierre de esta información no se reportaban personas detenidas.

Segundo caso similar en menos de diez días

Este es el segundo robo de similares características ocurrido en menos de diez días en la provincia de Chincha.

Según reportes locales, en un caso anterior otro empresario fue despojado de aproximadamente S/ 150 mil tras retirar dinero de una entidad bancaria ubicada también en la avenida Óscar R. Benavides, cuando se dirigía hacia una notaría en el distrito de Pueblo Nuevo.

Ambos hechos han generado preocupación entre comerciantes y empresarios de la ciudad, quienes solicitan reforzar la seguridad en las inmediaciones de las entidades financieras.

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