Después de realizar por varios días un paciente seguimiento, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo en coordinación con sus pares de la comisaría de Chagual, capturaron en la provincia de Pataz a un ciudadano venezolano presuntamente implicado en una serie de homicidios en la provincia de Trujillo.

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El sospechoso fue identificado como Marco Romero Silva, alias “Niche”, quien bajo estrictas medidas de seguridad ha sido trasladado de la provincia andina a Trujillo, para ser sometido a las pesquisas correspondientes.

Al ser interrogado confesó que cobraba S/ 1,000 por perpetrar un asesinato.

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​La intervención se realizó a estricto mérito de la Resolución Judicial N° 02, correspondiente al expediente N° 05390-2026-84-1601-JR-PE-03. El documento fue dictado por el juez Eduardo Carlos Medina Carrasco, del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, quien ordenó la detención preliminar judicial por el plazo de siete días naturales contra Romero Silva por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado.​

Según versión policial, al ciudadano extranjero se le vincula directamente con los asesinatos de Eduards Lázaro Gutiérrez y Christian Ñique Hernández. El violento hecho ocurrió el pasado 09 de abril de 2026, en la calle Bronce de la urbanización San Isidro.

De la misma manera, las autoridades investigan su presunta participación en el homicidio de Jorge Luis Alcalde Alfaro, quien fuera candidato al Senado, ocurrido el 29 de abril en la avenida Juan Pablo II en la ciudad de Trujillo.​

Tras cometer el crimen, huyó a esconderse a la provincia de Pataz, lugar en el cual fue plenamente identificado y capturado.

El fiscal Raquel Idrogo Regalado, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, continúa con las diligencias de ley correspondientes.