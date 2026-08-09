Serenos y bomberos tuvieron que actuar rápido para apagar el fuego que consumía un taller de fabricación de calzado situado en la intersección de la calle Lorenzo Farfán con la avenida Revolución, en el distrito de El Porvenir.

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Los vecinos también se sumaron a las labores de emergencia, proporcionando agua y utilizando extintores.

Tras minutos de arduo trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio y evitaron que el fuego se propagara a otros ambientes o inmuebles cercanos. De acuerdo con información preliminar, el fuego se habría originado debido a un cortocircuito. Una adulta mayor tuvo que ser evacuada a un centro de salud por inhalar humo.