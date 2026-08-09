El candidato al Consejo Regional de Junín por el partido político Alianza para el Progreso (APP), Luis Enrique Calero Enríquez, agrupación que tiene como candidato a gobernador a Arnoldo Mallma, fue detenido durante una intervención policial realizada ayer al mediodía en el distrito de El Tambo.

Detención

El hecho consta en el Acta de Intervención Policial N.° 2776-2026. De acuerdo con el documento, la intervención se produjo en inmediaciones de las avenidas Evitamiento y Mariscal Castilla, durante un patrullaje policial. Al ser requerido para su identificación el candidato a consejero regional habría presentado inicialmente un documento de identidad a nombre de Manuel Gregorio Calero Enríquez.

Los agentes dejaron constancia de que la fotografía y las características físicas consignadas en el documento no correspondían con la persona intervenida. Posteriormente, se descubrió que su licencia de conducir estaba cancelada y se halla inhabilitado para conducir.

El acta señala que durante las diligencias de verificación se realizaron comprobaciones de identidad y firmas. Finalmente, el intervenido habría reconocido su identidad como Luis Enrique Calero Enríquez, de acuerdo con el documento policial.

Ante estos hechos, fue trasladado a la Comisaría PNP de El Tambo en calidad de detenido por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica.

Diligencias

La falsedad genérica se refiere, en términos generales, a una conducta mediante la cual una persona puede alterar o presentar como verdaderos hechos o circunstancias que no lo son, con capacidad de generar perjuicio o inducir a error, cuando el hecho no corresponde a otra modalidad específica de falsedad prevista por la ley.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que deberá determinar las diligencias correspondientes y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos. La intervención policial y la imputación consignada en el acta forman parte de una investigación.

La detención ocurre mientras el candidato participa en el proceso electoral regional.La responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes.