Por segundo día consecutivo, los buses de la línea A de Etupsa 73 permanecen fuera de servicio en su paradero inicial de Villa María del Triunfo.

Los conductores y cobradores de la empresa, que cubre la ruta Villa María del Triunfo-Cercado de Lima, tomaron esta decisión luego del atentado registrado la noche del último viernes.

Imágenes de las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso RPP, registraron el momento del ataque.

En las imágenes se observa a dos delincuentes armados que, a bordo de una motocicleta, dispararon hasta en 18 ocasiones contra la fachada del patio de maniobras de la empresa.

El ataque no dejó víctimas mortales ni personas heridas.

El ataque registrado no sería el primero contra la empresa este año. El pasado 6 de junio, un conductor de la línea 1 de Etupsa 73 fue asesinado a balazos en San Martín de Porres. Diez días después, transportistas de la compañía denunciaron haber recibido amenazas de extorsión.