Un nuevo ataque armado contra una combi de la ruta Lima-Callao se registró en la cuadra 11 de la avenida Óscar R. Benavides, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con RPP, testigos indican la unidad sufrió un desperfecto mecánico en plena vía, por lo que el conductor y la cobradora intentaban moverla. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y dispararon varias veces contra el vehículo. Luego, los atacantes huyeron con dirección al Callao.

Tras presenciar el ataque desde sus condominios, los vecinos alertaron a las autoridades y solicitaron atención para el conductor, quien resultó herido.

El conductor fue auxiliado por los testigos y personal de Serenazgo, y posteriormente trasladado al Hospital Arzobispo Loayza.

Hasta el lugar llegaron también efectivos de la comisaría de Monserrat y peritos de Criminalística, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque.

La unidad, que prestaría servicio de manera informal, sería víctima de extorsión. Además, hace apenas dos semanas, otra combi de la misma ruta fue atacada, un hecho que dejó a una conductora fallecida.

Este no sería un caso aislado. En los últimos meses se han reportado varios ataques contra unidades que cubren la ruta Lima-Callao, cuyos conductores serían víctimas de extorsión y estarían obligados a pagar entre 7 y 15 soles diarios para poder trabajar.

El caso fue derivado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito, que quedó a cargo de las investigaciones.