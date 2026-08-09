Un ciudadano solicitó ante el Consejo Regional suspender de su cargo al gobernador regional Luis Neyra hasta el 31 de diciembre de 2026, por supuestas omisiones y negligencia en la gestión de obras de prevención frente a la amenaza del Fenómeno El Niño extremo.

El ciudadano y abogado Juan Mejía Seminario presentó un pedido formal de suspensión ante el Consejo Regional de Piura contra el gobernador Luis Neyra. Según el ciudadano, la solicitud fue presentada el último viernes.

De acuerdo con los argumentos, sostiene que los organismos técnicos nacionales e internacionales han venido advirtiendo con anticipación sobre la posibilidad de un evento climático de magnitud en el norte del país. Pese a esta información oficial, la gestión regional no habría reorientado el presupuesto ni ejecutado las obras prioritarias de protección que la región requiere.

“Él ha tenido información desde el 2025 de lo que se viene y en vez de dirigir todo el presupuesto y todos los recursos del gobierno a una situación tan grave, este no ha hecho nada. Él ha preferido su programa de “Destruyendo la Ciudad” rompiendo las redes de agua y alcantarillado, y este año está desesperado diciendo que no estamos preparados”, dijo Mejía Seminario.

Asimismo, en el documento precisa que el gobernador debió actuar desde el inicio de su gestión, ya que el tema de las lluvias en la región se presenta casi todos los años.

“Que, el señor gobernador regional salga a decir ahora que no tenemos dinero y que no estamos listos para el fenómeno del Niño, muestra su carácter negligente y omisivo de sus funciones, cuando él desde el primer día debió saber que el gobierno, hace poco, en el año 2017, tuvimos un evento inmenso, y recurrentemente cada pocos años aparece el fenómeno de El Niño, y él no ha dirigido su gobierno, por ejemplo, a las defensas, ni actualizarlas, ni mejorarlas, ni tampoco la salida al mar ofrecida en su campaña, ni tampoco ningún acto de protección hacia Piura”, dice el documento.

Al respecto, el gobernador regional Luis Neyra León, precisó que no tiene ninguna notificación sobre la solicitud, sin embargo, evitó referirse sobre el pedido de suspensión en su contra por la presunta omisión de sus funciones.