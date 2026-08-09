El Servicio de Administración Tributaria de Piura (SATP) realizará, a fines de agosto, el remate público de tres inmuebles embargados por deudas acumuladas de impuesto predial y arbitrios municipales. La subasta corresponde a la tercera convocatoria del presente año y busca recuperar la deuda tributaria pendiente.

Los inmuebles comprenden viviendas, locales comerciales e industriales, ubicados en puntos estratégicos de la ciudad. Entre ellos figuran un predio en la Mz. U, lote 23, del asentamiento humano 18 de Mayo; otro en la Mz. 234-239 de la Zona Industrial; y un inmueble en la Mz. B, lote 9-B, de la urbanización San Eduardo.

El ejecutor coactivo del SAT Piura, abogado Martín Cevallos, explicó que el remate constituye la última etapa del procedimiento de cobranza coactiva y se aplica únicamente después de haber agotado todas las acciones establecidas por ley.

“Los contribuyentes fueron notificados oportunamente en sus domicilios fiscales y recibieron reiteradas invitaciones para regularizar sus obligaciones. Incluso, antes de iniciar la cobranza coactiva, se les brindaron facilidades de pago para evitar el embargo y posterior remate de sus bienes”, precisó.

Las personas interesadas en participar deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico y acreditar el pago previo del 10 % del valor de tasación del inmueble por el que deseen postular. Dicho monto podrá cancelarse en efectivo o mediante cheque de gerencia emitido a nombre de la Municipalidad Provincial de Piura.

El acto público se desarrollará en el depósito del SAT Piura, ubicado en la calle Cusco N.° 1051, a espaldas de la sede principal de la institución. El ingreso de los postores se realizará por la puerta principal de la calle Arequipa N.° 1052.

El SAT Piura recordó que la cobranza coactiva es un procedimiento que se ejecuta únicamente cuando el contribuyente no regulariza su deuda pese a las notificaciones y facilidades otorgadas. En ese sentido, exhortó a quienes mantienen obligaciones tributarias pendientes a ponerse al día para evitar medidas como el embargo y el remate de sus bienes.