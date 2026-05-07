El Servicio de Administración Tributaria de Piura (SAT Piura) realizará un remate público de 20 predios ubicados en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones de cobranza coactiva frente al incumplimiento de obligaciones tributarias. La subasta se llevará a cabo a finales de mayo en el depósito institucional, con ingreso por la sede central ubicada en la calle Arequipa N.° 1052. Entre ellos, figuran dos mercados.

Los inmuebles se encuentran en zonas estratégicas como las urbanizaciones San Eduardo, Campestre Loma Blanca, Bello Horizonte, La Alborada, El Chipe (sector La Laguna), Portobello, Quinta Ana María, Ignacio Merino y San Ramón. También se incluyen predios en el centro poblado La Mariposa, los asentamientos humanos 18 de Mayo y Los Algarrobos, así como el inmueble denominado Centro Comercial de los Trabajadores Minoristas de Pescado de Piura y Anexos (Plaza del Mar). Todos forman parte de procesos iniciados tras reiteradas notificaciones sin regularización de deuda.

El remate ofrece precios base accesibles, lo que abre una alternativa tanto para quienes buscan adquirir vivienda como para inversionistas. Para participar, los interesados deberán presentar DNI vigente en físico y contar con el 10% del valor de tasación del inmueble en efectivo como garantía. No podrán intervenir trabajadores del SAT Piura ni de la Municipalidad Provincial de Piura, propietarios de los bienes, peritos, el martillero público ni personas con incumplimientos en procesos anteriores.

En caso de adjudicación, el pago del inmueble deberá realizarse el mismo día del remate, considerando además los honorarios del martillero público y el IGV correspondiente. De ser necesario, se podrá otorgar un plazo breve para completar el monto total.

El SAT Piura exhortó a los contribuyentes con deudas pendientes a regularizar su situación antes de la ejecución del remate, ya sea cancelando la obligación o suscribiendo un compromiso de pago, a fin de evitar la pérdida definitiva de sus propiedades.