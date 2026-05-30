Las autoridades locales en acción conjunta con el sector privado participaron del primer Simulacro Nacional Multipeligro. Ayer a las 10 de la mañana se encendieron las alarmas para la evacuación a las zonas seguras establecidas en los colegios, centros de abastos y otras instituciones públicas y privadas. El ejercicio busca evaluar las capacidades de respuesta frente a un movimiento telúrico de gran intensidad.

Simulacro Multipeligro

La concentración principal fue en la plaza de armas de la provincia de Chincha, teniendo el involucramiento de los trabajadores de las entidades bancarias, boticas, casinos y otros negocios, que contaban con sus mochilas de emergencia. A esa hora (10 am) paralizaron los negocios de la zona céntrica y también las sedes del Poder Judicial, Subprefectura y de la División de Orden Público y Seguridad para evacuar a espacio seguro.

No obstante, algunos comercios, así como ciudadanos que visitaban el centro de la ciudad evitaron integrarse al simulacro de sismo. “Acá (plaza de Chincha) haciendo una evaluación podemos decir que un 70% han cumplido con esta responsabilidad y un llamado a estar atentos siempre”, exhortó la alcaldesa provincial Silvia Barrios.

También se sumaron al simulacro, los bomberos, policías, y los hospitales San José y René Toche Groppo a cargo de la evacuación de heridos.

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