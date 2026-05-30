Un espacio diseñado para fortalecer el acceso a la lectura y contribuir a una educación de mayor calidad, fue inaugurada una nueva biblioteca escolar en la I.E. 14103 de Ejidos del Norte, beneficiando a más de 230 estudiantes.

El nuevo espacio cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y tiene libreros innovadores, 280 libros de 15 títulos diferentes cuidadosamente seleccionados, mobiliario escolar y material educativo.

PUEDES VER: Conversatorio sobre identidad cultural hoy en la pinacoteca municipal de Piura

RENOVADO

Asimismo, se realizó una intervención integral del espacio que incluyó mejoras en la infraestructura e iluminación, convirtiéndolo en un entorno pensado para estimular la imaginación, el aprendizaje y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

La inauguración estuvo a cargo de jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Educación, Ebert Hernán Ordinola, quien señaló la importancia de una acción conjunta con la empresa privada orientada a reducir las brechas educativas en una región clave para el desarrollo del país.

Cabe señalar que la implementación de este centro del saber fue posible gracias a “Creer Para Ver” y +Educación, que se encarga de recaudar fondos destinados íntegramente a iniciativas educativas, canalizadas en el país por Fundación Instituto Natura.

MIRA ESTO: Exitosa IV Feria del Libro Infantil y Juvenil se realiza en Piura

EN OTRAS REGIONES

Al igual que en Piura se ha hecho posible proyectos concretos como implementación de bibliotecas escolares en distintas regiones del Perú, siendo actualmente 16 en zonas como Lima, Callao, Arequipa, Piura, Ica, Ucayali e Iquitos, beneficiando a 5,700 estudiantes.

Las plataformas Creer Para Ver y +Educación trabajan en una educación más equitativa en el Perú. Hans Werner, gerente general, indicó que “c reemos que la educación transforma realidades, porque cada espacio que fomenta la lectura y el aprendizaje abre nuevas posibilidades para cientos de estudiantes ”.