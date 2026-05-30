Dos jóvenes perdieron la vida luego de que la motocicleta en la que se desplazaban terminara chocando aparatosamente contra un camión en la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de San José, en la provincia liberteña de Pacasmayo.
Las víctimas fueron identificadas como Benjamín Ríos Cruz y Jhonatan Molina Florián, ambos naturales del sector Macabí Bajo, en Paiján (Ascope).
Personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de San José y de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar de la tragedia. Si bien se auxilió a unas de las víctimas trasladándolas a un centro de salud cercano, no resistió a la gravedad de sus heridas y falleció a las pocas horas.
La Policía quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades en este lamentable hecho que enluta a dos familias.
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