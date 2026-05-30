Las víctimas viajaban en motocicleta que impactó contra camión en la carretera Panamericana Norte, en Pacasmayo.
Las víctimas viajaban en motocicleta que impactó contra camión en la carretera Panamericana Norte, en Pacasmayo.

Dos jóvenes perdieron la vida luego de que la motocicleta en la que se desplazaban terminara chocando aparatosamente contra un camión en la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de San José, en la provincia liberteña de Pacasmayo.

Las víctimas fueron identificadas como Benjamín Ríos Cruz y Jhonatan Molina Florián, ambos naturales del sector Macabí Bajo, en Paiján (Ascope).

Personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de San José y de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar de la tragedia. Si bien se auxilió a unas de las víctimas trasladándolas a un centro de salud cercano, no resistió a la gravedad de sus heridas y falleció a las pocas horas.

La Policía quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades en este lamentable hecho que enluta a dos familias.

Canal oficial de WhatsApp
📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS