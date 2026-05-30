El uso del gas natural de Camisea permitió reducir en 18% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del Perú al cierre del 2025. Así lo revela el estudio “Aporte del gas natural a la mejora de la calidad del aire, la salud pública y la mitigación del cambio climático”, elaborado por la consultora ambiental Libélula y presentado en el Perú Carbon Forum 2026, el principal evento anual del pais dedicado a impulsar los mercados de carbono y la acción climática.

Operación sostenible

El informe concluye que el gas natural se ha consolidado como un recurso estratégico para la transición energética del país y el cumplimiento de sus compromisos climáticos, contribuyendo desde 2004 a diversificar la matriz energética nacional y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para dimensionar el alcance de esta reducción, el estudio señala que equivale a la capacidad de absorción de carbono de más de 200,000 hectáreas de bosques de selva baja, lo que refleja la magnitud del aporte de este recurso en la mitigación del cambio climático.

El estudio también cuantifica el impacto del gas natural en la calidad del aire y la salud de los peruanos. Su incorporación a la matriz energética hace 22 años contribuyó a reducir la incidencia de enfermedades respiratorias en la población, generando ahorros superiores a S/1,400 millones en productividad y gastos hospitalarios.

Un ejemplo, es el modelo de gestión sostenible con el Programa de Monitoreo Marino Costero (PMC), orientado a la vigilancia ambiental en la zona costera de Pisco.

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