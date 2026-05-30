Desde este domingo 31 de mayo hasta el martes 2 de junio se presentarán fuertes vientos en la costa de Arequipa, según el aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La medida también alcanza a otras regiones del país.

La alerta podría generar el levantamiento de polvo y la reducción de la visibilidad horizontal. Así también, se prevé la cobertura nubosa con niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana.

De acuerdo al aviso, se esperan vientos con velocidades de hasta 24 km/h en la costa sur durante estos tres días. En la costa norte del país, se prevé hasta los 36 km/h, 34 km/h en la costa centro y 37 km/h en la costa de Ica.

AFECTACIÓN

Los distritos de Lomas y Bella Unión, de la provincia de Caravelí, están considerados en alerta naranja.

En alerta amarilla, la costa de Acarí, Yauca, Atiquipa, Chala, Chaparra, Atico en Caravelí; y Ocoña, en la provincia de Camaná.

Ante estos eventos, INDECI exhortó a los gobiernos locales a realizar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, pertinentes y necesarias.