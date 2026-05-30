Momentos de pánico vivieron alrededor de 50 pasajeros que se dirigían de Tacna a Arequipa, cuando el bus interprovincial de la empresa Flores en el que viajaban se incendió esta madrugada en la pampa de Clemesí, en la región Moquegua.

El hecho se registró al promediar la 1:10 horas en medio de una fuerte neblina, según relataron algunos de los pasajeros, quienes tuvieron que esperar cerca de dos horas para que otro bus de la misma empresa los recogiera del lugar del siniestro.

Para fortuna de los ocupantes de la unidad de placa Z5P-958, ninguna persona resultó herida dado que evacuaron a tiempo luego de escuchar hasta dos explosiones. “Es ahí donde yo me paro y golpeo la cabina del chófer”, señaló una de las pasajeras que espera que la empresa le devuelva el pasaje.

La indignación de algunos pasajeros no solo fue por la demora para el trasbordo, sino que al llegar al terminal en Arequipa se les indicó que debían esperar hasta las 7 de la mañana para ser atendidos.

Hasta el lugar del incidente se constituyó personal policial de Carreteras de Montalvo, así como la Compañía de Bomberos N.º 209 de Cocachacra.

El incendio se habría producido por un cortocircuito; en tanto, la empresa se comprometió con algunos pasajeros a pagar por la pérdida de pertenencias durante el incendio; sin embargo, este trámite lo deberán realizar en Tacna.