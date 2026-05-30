Un joven denunció el robo de su mototaxi cuando se encontraba en el caserío de Paranshique, en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión. Además, la víctima dijo que delincuentes lo llamaron para exigirle el pago de 3 mil soles para devolverle su herramienta de trabajo.
El afectado había dejado el vehículo menor de placa de rodaje T1-8740, de color azul y blanco, estacionado en la vía pública mientras ayudaba a su hermana. Tras unos minutos, salió y se dio con la sorpresa de que la unidad ya no estaba.
“Me pedían 3 mil soles. Me dijeron que tenían la moto y que la iban a devolver intacta”, indicó Geancarlos Pizán Tumbajulca en declaraciones para HCO TV Huamachuco.
El mototaxi está valorizado entre 7 a 8 mil soles. Asimismo, informó que el vehículo está registrado en la Asociación de Mototaxistas “El Chasqui” y con el número 793.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Arturo Fernández confirma que no puede postular
- La Libertad: Aldo Carlos y Elías Rodríguez calientan campaña
- Consejo Regional de La Libertad: el 50% de ordenanzas son declarativas
- La Libertad: APP investigará a alcalde de Huanchaco, Efraín Bueno, por presunta deslealtad
- Jurado investiga a alcalde de Trujillo, Mario Reyna, por carteles con su imagen
- Elías Rodríguez asegura que Acuña “no puede lavarse las manos” de irregularidades en su gestión
- Óscar Acuña renuncia a APP en medio de crisis
- La Libertad: Verónica Torres desmiente a Martín Namay y asegura que no postulará por APP