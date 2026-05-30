Los comerciantes y vecinos de la av. América, en Chincha Alta, están alarmados por el robo sufrido en un local de comida rápida y exigen mayor presencia de la policía y personal de serenazgo para enfrentar la delincuencia.

Delito en la zona

Y es que en la cuadra 6 de esta arteria un restaurante fue atacado por la delincuencia. Los facinerosos esperaron la poca transitabilidad en el sector para forzar las cerraduras y al ingresar fueron en búsqueda de la ganancia del día. Billetes y monedas de diversa denominación quedaron en poder de los facinerosos.

Sin embargo, estos no estuvieron conformes con el monto y al no haber nadie en el negocio se apoderaron de los pollos, gaseosas, aceite, chuño, tapers descartable, sillas, ollas y hasta las bolsas. Los malandros también consumieron bebidas mientras consumaban el latrocinio.

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