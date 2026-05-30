La rápida intervención de agentes del Serenazgo de Piura permitió recuperar una motocicleta y poner a disposición de la Policía Nacional a un sujeto que la trasladaba de manera sospechosa cerca del drenaje Sullana, en el caserío Coscomba.

El hecho ocurrió cuando efectivos de Serenazgo que patrullaban a bordo de las móviles 27 y 30 fueron alertados por la central de operaciones sobre un individuo que empujaba un vehículo menor por la zona.

Al llegar al lugar, los agentes intervinieron al sujeto y le consultaron sobre la procedencia de la motocicleta. El intervenido manifestó que el vehículo no era de su propiedad y aseguró haberlo encontrado abandonado en las inmediaciones del grifo Daniel.

Tras la intervención, desde la Subgerencia de Seguridad Ciudadana se coordinó de inmediato con efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes acudieron al lugar y trasladaron al sujeto hasta la comisaría de Piura para las investigaciones correspondientes.

La motocicleta, de placa de rodaje 0926-BP, también fue llevada a la dependencia policial, donde se realizarán las diligencias de ley para determinar su procedencia y situación legal.