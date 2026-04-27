Un mototaxi con requisitoria vigente fue recuperado por agentes del Serenazgo de Piura tras ser hallada en estado de abandono en el caserío Coscomba. El vehículo presentaba evidentes signos de desmantelamiento.

Durante el patrullaje, los serenos ubicaron la unidad menor y constataron que le faltaban asientos, batería, puertas y toldo. Ante el hallazgo, se coordinó de inmediato con efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes se sumaron a la intervención.

Tras verificar la información en el sistema, la Policía confirmó que el mototaxi contaba con requisitoria vigente, por lo que se procedió conforme a ley. La unidad, de placa de rodaje 4748-4, fue trasladada a la comisaría de la jurisdicción para continuar con las diligencias correspondientes.