Una réplica de magnitud 6,4 volvió a sacudir la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, pocas horas después del terremoto de magnitud 7,8 que provocó daños en edificaciones y activó alertas de tsunami en el archipiélago filipino y en la costa sureste de Japón.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tras el sismo principal se registraron al menos cuatro réplicas con magnitudes entre 5,8 y 6,4, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños en las zonas más afectadas.

Autoridades evalúan daños y posibles afectados

El terremoto principal ocurrió a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo), con epicentro a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias y una profundidad aproximada de 35 kilómetros, según información del USGS.

Las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia para atender reportes de heridos y verificar daños en viviendas, edificios públicos e infraestructura crítica. En algunas localidades cercanas al epicentro se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones.

Alerta de tsunami en Filipinas y Japón

Tras el fuerte movimiento telúrico, organismos de monitoreo emitieron alertas de tsunami para varias provincias del sur de Filipinas, ante la posibilidad de olas superiores a un metro en algunas zonas costeras. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada del litoral y seguir las instrucciones de evacuación preventiva.

Japón también activó alertas en sectores de su costa sureste y este, donde se esperaba la llegada de olas de menor magnitud.

Mindanao, una zona de alta actividad sísmica

Filipinas se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. La isla de Mindanao ha registrado en los últimos años varios terremotos de gran intensidad debido a la interacción de placas tectónicas en la región.

Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica y advirtieron sobre la posibilidad de nuevas réplicas durante las próximas horas.