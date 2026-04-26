La región Piura registra 1,904 casos de violencia hasta el mes de marzo, según el último reporte del Programa Nacional Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Según el programa, la situación crítica se detecta en el grupo de 18 a 59 años que registra 1 332 denuncias de violencia. Le sigue de 0 a 17 años con 485 y de 60 años a más 87 casos.

En tanto, los Centros de Emergencia Mujer reportaron que la violencia psicológica es la agresión más recurrente con un 45.9% (874 casos) y le sigue la violencia física, con 803 casos, y la violencia sexual, 225 casos.

Mientras que la provincia de Piura sigue liderando las estadísticas con más violencia a nivel regional donde hay 1 071 denuncias por este hecho. Pues, la comisaría Piura registra 316 casos, el centro de salud Santa Julia 212, la comisaría de Familia 165, la comisaría de La Unión 107, Catacaos 97, la comisaría rural de Tambogrande 100 y Piura 74.