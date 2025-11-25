Entre enero y setiembre de 2025, la región Piura registró 5,693 casos de violencia contra mujeres y el grupo familiar, según datos de los Centros de Emergencia Mujer (CEM). La cifra resulta alarmante pues el 88.4 % de las víctimas fueron mujeres, confirmando que la violencia de género continúa siendo una de las principales problemáticas sociales en la región.

Este escenario se agrava si se observa que casi un tercio de las víctimas eran menores de 18 años, lo que evidencia que la violencia no solo afecta a mujeres adultas, sino que se reproduce desde etapas tempranas de la vida, especialmente durante la adolescencia.

Además, de acuerdo con el Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer, el 48.6 % de las mujeres alguna vez unidas en Piura ha sufrido violencia por parte de su pareja, un indicador que revela la naturalización de patrones violentos dentro de las relaciones afectivas y familiares.

Violencia que empieza desde la infancia

En el caso de niñas, niños y adolescentes, entre enero y octubre de 2025 se atendieron 1,825 casos de violencia en la región Piura, de los cuales 980 correspondieron a adolescentes de 12 a 17 años. El 70 % de las víctimas fueron mujeres.

Uno de los datos más preocupantes es la violencia sexual: en ese mismo periodo se registraron 695 casos de violencia sexual contra menores de edad, de los cuales 474 fueron contra adolescentes, además de 199 casos de violación sexual, 155 de ellos en adolescentes de 12 a 17 años.

Carlos Arcaya, coordinador territorial de los Centros de Emergencia Mujer en Piura, explicó que la forma más recurrente de agresión hacia las mujeres es la violencia psicológica, seguida de la física y luego la sexual.

“Las edades donde se concentra el mayor número de casos están entre los 18 y 59 años. Sin embargo, hemos detectado que muchas jóvenes empiezan a sufrir violencia incluso desde antes de los 18, especialmente cuando inician relaciones sentimentales marcadas por la dependencia económica”, señaló.

Según el funcionario, uno de los principales factores de riesgo sigue siendo la dependencia económica, que limita la capacidad de las mujeres jóvenes para romper con relaciones violentas.

Frente a este panorama, los CEM vienen desarrollando estrategias de prevención dirigidas a adolescentes y jóvenes, como los Clubes de Jóvenes, programas de capacitación de tres años enfocados en empoderamiento económico y liderazgo, actualmente implementados en los distritos de La Arena y Veintiséis de Octubre.

Asimismo, se trabaja con varones a través del programa Hombres por la Igualdad, que promueve nuevas masculinidades, corresponsabilidad en el hogar y prevención de la violencia de género.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, el Ministerio de la Mujer impulsa la campaña “Entornos sin violencia sexual: observa, escucha y actúa”.

Arcaya hizo un llamado a la ciudadanía:“Cuando conozcan un caso de violencia, no se queden callados. Pueden denunciar de manera anónima a través de la Línea 100, en un Centro de Emergencia Mujer o en una comisaría. Denunciar puede salvar vidas”.