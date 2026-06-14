La juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Piura, Lisset del Milagro Alayo Chinchay, dictó siete meses de prisión preventiva para Lener G. H por la presunta comisión de robo agravado en grado de tentativa en agravio de K. I. I y M. G. I. En concurso real con el delito de Receptacion Agravada, en agravio de L. A. M y esposa.

Los hechos ocurrieron cuando el pasado 07 de junio dos personas agraviadas fueron asaltadas por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta en el distrito de la Unión, siendo despojadas de sus pertenencias. Posteriormente, con ayuda de vecinos y efectivos policiales lograron capturar a uno de los presuntos autores en flagrancia delictiva.

Además de recuperar las pertenencias de las personas agraviadas, como resultado de las diligencias se corroboró que el vehículo utilizado, había sido reportado como robado el pasado 20 de mayo; por tal motivo a Lener G. H. se le viene investigando por dos delitos.

El sujeto ya se encuentra internado en el penal de varones de Piura (ex Río Seco).